Nesli tükenmekte olan Rhesus makak evde yakalandı

Afyonkarahisar'da gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan baskında evin içerisinde nesli tükenmekte olan Rhesus makak olduğunu tespit etti. Operasyon sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışıldı.

operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan ihbar üzerine adrese giden ekipler, evde yapılan arama sonucunda maymunu yakaladı. Yapılan incelemelerde canlının Rhesus makak cinsi olduğu belirlendi.

yasal süreç ve gözaltı:

Olayın ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN RHESUS MAKAK CİNSİ MAYMUN YAKALANDI.