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Türkeli'de kuyuları selden korumak için enerji hatları iç bölgelere alınıyor

Türkeli'de içme suyu kuyularının enerji hatları, sel ve su baskınına karşı dere kenarından iç bölgelere taşınıyor; amaç arıza ve kesintileri önlemek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Türkeli'de kuyuları selden korumak için enerji hatları iç bölgelere alınıyor

Türkeli'de kuyuları selden korumak için enerji hatları iç bölgelere alınıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde, içme suyu kuyularını besleyen enerji hatlarının sel ve su baskınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla yenileme ve taşıma çalışması başlatıldı. Proje kapsamında Yılanlık mevkisindeki kuyuların dere kenarından geçen hatları, taşkın riskine karşı daha güvenli iç bölgelere alınacak.

çalışmanın kapsamı

Yürütülecek çalışmalar, mevcut enerji hatlarının dere yatağından uzaklaştırılmasını ve yeni güzergâhlarda yeniden döşenmesini kapsıyor. Hatların taşınmasıyla birlikte gerekli altyapı düzenlemeleri ve güçlendirme uygulamaları yapılacak.

beklenen etkiler

Projenin tamamlanmasıyla sel ve olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek enerji arızaları ile buna bağlı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece içme suyu temininde süreklilik sağlanması amaçlanıyor.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, İÇME SUYU KUYULARINI BESLEYEN ENERJİ HATLARININ SEL VE SU...

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, İÇME SUYU KUYULARINI BESLEYEN ENERJİ HATLARININ SEL VE SU BASKINLARINDAN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA YENİLEME VE HAT TAŞIMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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