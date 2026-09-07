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Sinop Üniversitesi'nde yeşil kampüs dönüşümü

Sinop Üniversitesi kampüsünde peyzaj ve çevre düzenlemesi sürüyor; yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yenileniyor, biyolojik gölette su tutma testleri başladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sinop Üniversitesi'nde yeşil kampüs dönüşümü

Kampüste düzenlemeler hız kazandı:

Sinop Üniversitesi kampüsünde, öğrencilerin sosyal alanlardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kampüs içindeki yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve dinlenme noktalarında yapılan müdahalelerle kullanım alanlarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Peyzaj ve sosyal alan düzenlemeleri:

Projede mevcut ağaç dokusunun korunmasına öncelik verilirken, yeni dinlenme noktaları ve yürüyüş rotaları tasarlanıyor. Yapılacak düzenlemelerle öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri, erişilebilir ve estetik sosyal mekanların artırılması planlanıyor.

Biyolojik gölet çalışmaları ve hedefler:

Kampüs içindeki biyolojik gölet projesinde su tutma testleri başlatıldı. Bu testler, göletin su yönetimi ve ekolojik performansını ölçmeye yönelik uygulamaları içeriyor. Yetkililer, düzenlemelerin yeni akademik yıl öncesinde hızlanarak tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ALANLARDAN DAHA FAZLA YARARLANABİLMESİ AMACIYLA...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ALANLARDAN DAHA FAZLA YARARLANABİLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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