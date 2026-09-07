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Samsun girişinde düzenlenen operasyonda 13 Afgan yakalandı, 4 şüpheli gözaltında

Ağrı'dan İstanbul'a giden araçlar Samsun'da durduruldu; yasa dışı yollarla giriş yapan 13 Afgan yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun girişinde düzenlenen operasyonda 13 Afgan yakalandı, 4 şüpheli gözaltında

Samsun girişinde düzenlenen operasyonda 13 Afgan yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Ağrı'dan İstanbul yönüne giden araçları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda araçların Samsun girişinde durdurulmasıyla birlikte yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Şüphelilerin öncü ve artçı araçlarla hareket ettikleri tespit edildi. Samsun girişinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda göçmenlere ulaşıldı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen dört şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D., A.B. ve T.İ. Samsun'da yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.E. ise Ağrı'da yakalandı. Emniyet kaynakları, Ağrı'da yakalanan A.E.'nin Samsun'a getirileceğini bildirdi.

Yargılama ve idari işlemler:

Emniyetteki sorguları tamamlanan üç şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.D. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyon, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede istihbaratlı takip ve koordinasyonun önemini gösterirken, polis ekiplerinin Ağrı-İstanbul hattındaki hareketleri izleyerek zamanında müdahale ettiği belirtildi.

SAMSUN&#039;DA POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU 13 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIRKEN, GÖÇMEN...

SAMSUN'DA POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU 13 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIRKEN, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN 3 KİŞİ SAMSUN'DA 1 KİŞİ DE AĞRI'DA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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