Kırıkkale'de kontrolde 539 sentetik ecza hapı bulundu, sürücü cezaevine gönderildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada bir araç durduruldu ve arama yapıldı. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi'nde durdurulan aracın sürücüsü S.U. (26) olarak belirlendi. Araç içinde yapılan aramada toplam 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçen hapların niteliği ve miktarı jandarma tutanaklarına geçirildi.

yasal süreç ve ifade işlemleri:

Gözaltına alınan S.U., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında adli süreç devam etmektedir.

KIRIKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 539 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.