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Adıyaman'da müdahale eden genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da sevgilisini darp eden 23 yaşındaki Uğur Kaya, araya giren Umut Y.'yi bıçakladı; polis yakalayıp adliyeye sevk etti, Kaya tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da müdahale eden genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı

olayın detayları:

Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Uğur Kaya sokak ortasında ismi öğrenilemeyen sevgilisini darp etti.

İddiaya göre, darp anına müdahale etmeye çalışan Umut Y. araya girerken Kaya tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Umut Y., ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Uğur Kaya ve sevgilisi olay yerinden kaçtı.

soruşturma ve tutuklama:

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uğur Kaya adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca sorgulanan Kaya hakkında tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet ve savcılık tarafından delillerin toplanmasına devam ediliyor.

Dehşet saçan sevgili tutuklandı

Dehşet saçan sevgili tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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