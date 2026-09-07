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parkta kaydedilen saldırının görüntüleri aileye ulaşınca yardım istendi

Malatya'da 17 yaşındaki O.K.E., kent merkezindeki parkta 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı; saldırganların kaydettiği görüntüler ailesine gönderildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:06

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

parkta kaydedilen saldırının görüntüleri aileye ulaşınca yardım istendi

parkta kaydedilen saldırının görüntüleri aileye ulaşınca yardım istendi

Malatya kent merkezindeki bir parkta dün meydana gelen olayda, 17 yaşındaki O.K.E. ile aralarında husumet olduğu belirtilen 4-5 kişilik bir grup karşılaştı. İddiaya göre grup üyelerinden biri, O.K.E.'yi durdurarak cep telefonu kamerasını açtı ve kısa süre sonra başlayan saldırı anları saniye saniye kaydedildi.

olay anı ve görüntülerin iletilmesi:

Olay sırasında yere düşen O.K.E.'nin darp edildiği anlar, saldırganların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda alınan görüntüler daha sonra bir yakını aracılığıyla O.K.E.'nin ailesine ulaştırıldı. Aile, görüntüleri izledikten sonra büyük şok yaşadı ve kayıtların varlığı duruma ilişkin delil oluşturdu.

aile tepkisi ve yetkililere çağrı:

O.K.E.'nin annesi Güley Ertaş, oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Ertaş, "Çocuğumun dün kent merkezindeki bir parkta 4-5 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini ve bu anların cep telefonuyla kaydedildiğini öğrendik. Görüntüler bir yakınımız aracılığıyla bize ulaştırıldı. Olay sırasında çocuğum hayatını da kaybedebilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Ailenin şikayeti ve görüntülerin delil niteliğiyle olayın nasıl soruşturulacağı, yetkililerin müdahalesi ve olası hukuki süreç bekleniyor. Olay, akran şiddetinin gençler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini tekrar gündeme getirirken, benzer vakalarda hızlı müdahalenin önemini vurguluyor.

MALATYA&#039;DA AKRAN ŞİDDETİ VE DEHŞET DAKİKALARI KAMERADA

MALATYA'DA AKRAN ŞİDDETİ VE DEHŞET DAKİKALARI KAMERADA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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