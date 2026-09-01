Düzce'de güvenlik değerlendirmesi: denetimler ve koordinasyon ön planda

Toplantının amacı ve katılımcılar:

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı. Görüşmelerde, il genelinde sürdürülmekte olan uygulamaların etkinliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Denetim sonuçları ve yakalamalar:

Son bir haftada Emniyet ve Jandarma birimlerinin eş zamanlı denetim ve uygulamalarında 11 bin 888 şahıs sorgulandı. Bu kapsamda araması bulunan 19 kişi yakalanırken, yakalananlardan 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Toplantıda bu tür operasyonların suçların önlenmesi ve fail yakalanmasındaki rolü vurgulandı.

Ele geçirilen silah ve materyaller:

Polis ve Jandarma ekiplerinin şok uygulamalarında 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 31 kartuş, 67 mermi, 2 şarjör ve 2 kesici ve delici alet ele geçirildi. Bu bulgular, saha denetimlerinin etkinliğini ve risk unsurlarının tespiti açısından toplantıda paylaşıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin devamının sağlanması için ilgili kurumların birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER, DÜZENLENEN İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLDİ. VALİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA, JANDARMA KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA KILINÇ VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER KATILDI.