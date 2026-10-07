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Düzce'de huzur için yeni uygulamalar masaya yatırıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü birim amirleri, kent genelinde asayişi güçlendirecek yeni tedbir ve faaliyetleri değerlendirerek uygulama planı hazırladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de huzur için yeni uygulamalar masaya yatırıldı

Düzce'de güvenlik değerlendirmesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya birim amirleri katıldı ve mevcut uygulamaların etkinliği gözden geçirildi.

yürütülen çalışmalar ve uygulamalar:

Görüşmelerde, sahada devam eden asayiş uygulamaları ile güvenlik tedbirlerinin geldiği son nokta değerlendirildi. Birimlerin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı, tespit edilen eksiklikler ve sahadan gelen geri bildirimler kapsamlı şekilde tartışıldı. Amaç, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için uygulamaların eşgüdümlü ve etkin kalmasını temin etmekti.

gelecek döneme ilişkin planlanan tedbirler:

Toplantıda önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan tedbirler ve gerçekleştirilecek faaliyetler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Birim amirlerinin değerlendirmeleri doğrultusunda koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulamaların sürekliliği ve kaynak kullanımının etkinliği öne çıkan başlıklar oldu. Kararlaştırılan yaklaşımların hayata geçirilmesi için uygulanabilir adımların belirlenmesine önem verildi.

Toplantı, kent genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sonlandı. Yetkililer, alınan kararların sahada titizlikle uygulanacağını ve kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edileceğini ifade etti.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARI ELE ALINDI. TOPLANTIDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE UYGULANACAK TEDBİRLER VE PLANLANAN FAALİYETLER DEĞERLENDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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