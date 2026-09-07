Düzce'de kapsamlı denetim: binlerce kişi sorgulandı, aranan 16 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ortak çalışması

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri suçların önlenmesi, azalması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan kontrollerde farklı kaynak açıklamalarına göre 15 bin ile 16 bin arasında şahıs sorgulandı.

Denetim dönemine ilişkin sayılar:

Ekiplerin 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalar sonucu yapılan sorgulamalarda araması bulunan 25 şahıs gözaltına alındı. Bu isimlerden 16'sı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yetkililerin bildirdiğine göre ele geçirilen materyaller arasında 2 tabanca, 3 av tüfeği, 66 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 23 mermi ve 2 şarjör bulunuyor.

Yetkililer denetimlerin süreceğini, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Kamu güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin il genelinde planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 15 BİN KİŞİ TEK TEK SORGULANDI. YAPILAN SORGULARDA ARAMASI BULUNAN 25 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN 16'SI TUTUKLANDI.