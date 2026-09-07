Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor

hazırlıklar tamamlandı:

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi ders kitaplarının dağıtımı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitapların depolarda toplanması ve sevk planlarının oluşturulması çalışmaları sona erdi.

depo incelemeleri ve lojistik:

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kitapların bulunduğu depoları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Altınkaynak, yetkililerden kitapların okullara zamanında, eksiksiz ve düzenli şekilde ulaştırılması için yürütülen süreç hakkında bilgi aldı.

hedef: öğrenciler eksiksiz başlayacak:

Altınkaynak, il genelindeki hazırlıkların titizlikle sürdüğünü, öğrencilerin yeni döneme herhangi bir eksiklik yaşamadan başlamaları için tüm adımların planlandığını ifade etti. Dağıtım takvimi ve okullar arası koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Yetkililer, planlanan sevk sürelerine uyulması ve dağıtımın şeffaf yürütülmesiyle kitapların kısa sürede okullara ulaşacağını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ DERS KİTAPLARININ OKULLARA ULAŞTIRILMASI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI