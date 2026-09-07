Darıca’da aileler gönül birliği festivalinde buluştu

Darıca’da gönül birliği aile festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Gönül Birliği Aile Festivali, Darıcalı çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivale eşi Havva Bıyık ile katılan Muzaffer Bıyık da ailelerle bir araya gelerek çocukların sevincine ortak oldu.

etkinliklerde çocukların neşesi ön plandaydı:

Gün boyu süren programlarda çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Alanı dolduran enerji ve neşe, festivalin renkli görüntülerine yansıdı; katılımcılar birlikte anılar biriktirme fırsatı buldu ve komşuluk bağları güçlendi.

başkanın vurguları ve gelecek hedefleri:

Muzaffer Bıyık aile kurumunun toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Bizim için çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin mutluluğu her şeyden kıymetli. Çünkü aile, hayatımızdaki en güçlü bağ; sevginin, dayanışmanın ve birlikteliğin başladığı yer. Ailelerimiz mutluysa, çocuklarımız geleceğe daha umutla bakıyorsa bizim için en büyük mutluluk budur. Bu anlayışla Darıca’da sadece hizmet üreten değil, hemşehrilerimizi bir araya getiren, komşuluk ve aile sıcaklığını güçlendiren çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan ayrıca, "Gönül Birliği Aile Festivalimizde çocuklarımızla ve ailelerimizle aynı mutluluğu paylaşmak bizler için çok değerliydi. Darıca’mızda gönülleri bir, aileleri bir, güzel bir şehir olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bundan sonra da ailelerimizi ve çocuklarımızı merkeze alan etkinliklerimizle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Festival, gün boyu süren etkinliklerin ardından renkli görüntülerle sona erdi. Katılımcılar alandan güçlü bir toplumsal bağ hissiyle ayrılırken, belediyenin aileleri merkeze alan çalışmalarını sürdürme taahhüdü kentte birlik ve dayanışma mesajını perçinledi.

DARICA’DA DÜZENLENEN GÖNÜL BİRLİĞİ AİLE FESTİVALİ’NDE ÇOCUKLAR VE AİLELER GÜN BOYU SÜREN ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELDİ.