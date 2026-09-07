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Gürgöze mevkiinde çarpışma: Kurtalan'da yaralanma yok, araçlarda maddi hasar

Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöze mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu can kaybı veya yaralanma olmadı; araçlarda maddi hasar oluştu, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gürgöze mevkiinde çarpışma: Kurtalan'da yaralanma yok, araçlarda maddi hasar

Kaza yerinden ilk bilgiler:

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın çarpıştığı bildirildi. Olayda can kaybı ve yaralanan bulunmuyor, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre kaza, seyir halinde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada araçlarda bulunan kişiler yara almadan kurtuldu; her iki araçta da belirgin seviyede hasar oluştu.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ve hasarın boyutuna ilişkin detaylar, yürütülen araştırmaların ardından yetkililerce paylaşılacak.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI GÜRGÖZE MEVKİİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA CAN KAYBI...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI GÜRGÖZE MEVKİİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA CAN KAYBI VE YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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