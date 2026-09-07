Nizip operasyonunda kesinleşmiş 10'ar yıl cezası bulunan iki kişi tutuklandı

olay detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Nizip ilçesinde yürütülen çalışmada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler yapılan tespit ve takip sonrası iki kişiyi yakaladı.

yakalama ve suçlamalar:

Yakalanan şahıslardan F.S.'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası; diğer şahıs A.O.'nun ise hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

yargılama ve tutuklama:

Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE KESİNLEŞMİŞ 10'AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.