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Nizip operasyonunda kesinleşmiş 10'ar yıl cezası bulunan iki kişi tutuklandı

Nizip'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl cezası olan iki şahsı yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nizip operasyonunda kesinleşmiş 10'ar yıl cezası bulunan iki kişi tutuklandı

olay detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Nizip ilçesinde yürütülen çalışmada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler yapılan tespit ve takip sonrası iki kişiyi yakaladı.

yakalama ve suçlamalar:

Yakalanan şahıslardan F.S.'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası; diğer şahıs A.O.'nun ise hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

yargılama ve tutuklama:

Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP&#039;TE KESİNLEŞMİŞ 10&#039;AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN...

GAZİANTEP'TE KESİNLEŞMİŞ 10'AR YIL CEZAYLA ARANAN 2 ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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