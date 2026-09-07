Muğla'da 90 saniyede alevlerin üzerine 15 ton su bırakılarak yangın kontrol altına alındı

Hızlı hava müdahalesi yangının kontrolüne katkı sağladı:

Muğla'nın Menteşe ilçesi, Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına yönelik yoğun bir müdahale yürütüldü. Bölgeye günün ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda hava aracı sevk edildi ve yangın yönetimi ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevlerle mücadelede önemli ilerleme kaydedildi.

Hava operasyonunda görev alan Air Tractor tipi yangın söndürme uçaklarının art arda gerçekleştirdiği 5 sorti sırasında, kameraya yansıyan görüntülerde 90 saniye içinde alevlerin üzerine toplam 15 ton su bırakıldığı görüldü. Bu hızlı müdahale, karadan yürütülen çalışmaları destekleyerek yangının kontrol altına alınmasında etkili oldu.

Kara ekiplerinin çalışması ve soğutma:

Yangına karadan da yoğun bir müdahale gerçekleşti. Bölgede görev yapan ekipler arasında 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç ve 1 TOMA yer aldı. Bu araç ve ekipmanlar, havadan yapılan su bırakma operasyonlarıyla eş zamanlı çalışarak yangının ilerlemesini engelledi.

Yangın söndürme faaliyetlerinin ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Yetkililer, hem karadan hem de havadan yürütülen müdahalelerin koordineli şekilde devam ettiğini ve alevlerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Görüntüler ve operasyonun önemi:

Hava müdahalesine ait görüntüler, sorti sırasındaki su bırakma anlarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar, kısa sürede yapılan çoklu su bırakmalarının alevlerle mücadeledeki etkinliğini göstermesi bakımından önem taşıyor. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü ve sahadaki soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDEN UÇAKLARIN 5 SORTİ İLE 90 SANİYEDE 15 TON SUYU ALEVLERİN ÜSTÜNE BIRAKMASI YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASINDA ETKİLİ OLDU.