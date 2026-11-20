düzce belediyesi mezarlıklarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Düzce Belediyesi, şehir ve mahalle mezarlıklarında bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların amacı mezarlıkların hem görünümünü iyileştirmek hem de çevre güvenliğini artırmaktır.

uygulama ve kapsam:

Şehir mezarlığında bulunan aile kabristanları, tek tip bordür taşlarıyla yeniden düzenleniyor. Bu uygulama ile kabristanların görünümünde bütünlük sağlanması ve bakım süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Mahalle mezarlıklarında ise toplam bin 250 metre betonarme duvar yapım çalışması yürütülüyor.

hedef ve devam eden bakım çalışmaları:

Belediye ekipleri, yeni düzenlemelerin yanı sıra zamanla tahrip olan alanlarda toprak tesviye, bakım ve onarım çalışmalarını da eş zamanlı gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla mezarlıkların hem ziyaretçi güvenliği hem de düzenli görünümü korunmaya çalışılıyor.

Yetkililer, planlanan çalışmaları belirlenen program doğrultusunda tamamlayarak mezarlıkların uzun vadede daha düzenli ve güvenli kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR VE MAHALLE MEZARLIKLARINDA BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA AİLE KABRİSTANLARI TEK TİP BORDÜR TAŞLARIYLA DÜZENLENİRKEN, MAHALLE MEZARLIKLARINA TOPLAM 1.250 METRE BETONARME DUVAR YAPILIYOR.