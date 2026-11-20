Terme belediyesi COP31 panelinde deneyimlerini paylaştı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Sıfır Atıktan İklim Eylemine: Döngüsel Ekonomiyi İlerleten Yerel Yönetimler" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yerel uygulamaların iklim krizine karşı belirleyici olduğunu vurguladı. Panel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlendi ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş moderatörlüğünde gerçekleştirildi; oturumda Nusaybin Belediye Başkanı Av. Gülbin Şahin Dağhan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de yer aldı.

yerelden küresele yaklaşım:

Başkan Kul, iklim değişikliğinin artık geleceğin değil bugünün sorunu olduğuna dikkat çekti ve etkilerin en yakından yerel düzeyde hissedildiğini belirtti. Terme'nin özellikle yoğun yağışlar ve taşkınlardan doğrudan etkilendiğini, bunun tarım ve sanayi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu aktaran Kul, çözümün yerelden başladığını savundu. Panelde öne çıkan ifade şu oldu: "En iyi atık üretilmeyen atıktır", bu anlayışın doğrusal ekonomik modelden döngüsel ekonomi modeline geçişi zorunlu kıldığını gösterdiğini söyledi.

tarımsal atıkların ekonomiye dönüşümü:

Terme'de pirinç ve fındık üretiminden çıkan atıkların yeniden değere dönüştürüldüğünü aktaran Kul, uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaştı. Çeltik kabuğunun hayvan altlığı olarak kullanılması, çeltik sapından sepet ve hediyelik eşyalar üretilmesi ve fındık kabuğunun yakıt, pide fırınlarında kullanılan malzeme ile mobilya sektöründe değerlendirildiği örnekleri anlattı. Ayrıca kadın kooperatifleri aracılığıyla fındık ve çeltik atıklarından kompozit üretimi yapıldığını ve atıklardan elde edilen kompostla mantar yetiştirildiğini belirtti.

Kul, döngüsel ekonomi çalışmalarında kadınların ve gençlerin sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı ve gelecek nesillere karşı duyulan sorumluluğu hatırlatarak şunları söyledi: "Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, gelecek nesillerden ödünç aldık".

Panelde söz alan diğer katılımcılar da tecrübelerini paylaştı. Feridun Ulutaş, yerel yönetimlere sağlanan 6 milyon 300 bin avroluk hibe desteğini ve sıfır atığın bir yönetim politikası olması gerektiğini vurguladı. Av. Gülbin Şahin Dağhan, atıkların kullanım ömrünün uzatılması ve yerel tohumların korunmasına ilişkin uygulamaları aktarırken, Burak Deste atıklardan elektrik enerjisi üretimi ile yerel yönetimlerin yeşil finansman ihtiyacı konusundaki deneyimlerini paylaştı.

Oturum, yerel yönetimlerin döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikalarını uygularken işbirliği, finansman ve toplum katılımının kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL