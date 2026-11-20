Olayın gelişimi:

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Dün Aygün Mahallesi grup yolunda derenin debisi sağanakla yükseldi. Dere üzerindeki köprü, suya dayanamayarak saniyeler içinde yıkıldı.

Çevrede bulunanlar, köprünün ayağından gelen çatırdı sesini duyup yıkılma ihtimalini tahmin ederek cep telefonuyla kayıt aldı. Olayda kimse etkilenmezken, yıkılma anları anbean kayda geçti.

Ulaşımda aksama ve çöken yollar:

Aynı bölgede, Aygün köyü Kırk yolu ile Kulp Muş yolunun 16’ncı kilometresinde de çökmeler meydana geldi. Sağanak nedeniyle bölgedeki yaşam neredeyse dururken, yolların çökmesi sonucu trafik akışı sağlanamıyor ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mahalle sakinlerinin talebi:

Mahallede yaşayan vatandaşlar, çöken yolların ve yıkılan köprünün bir an önce onarılarak trafik akışına uygun hale getirilmesini istediklerini belirtti. Yetkililerden hızlı müdahale beklentisi sürüyor.

Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası yol çöktü