Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Düzce'de narkotik ve kaçak sigara operasyonlarında önemli yakalamalar

12-18 Ekim'de yapılan operasyonlarda 33 olayda 40 şüpheliye işlem yapıldı; 1 tutuklama, uyuşturucu ve 66.073 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de narkotik ve kaçak sigara operasyonlarında önemli yakalamalar

Operasyon detayları:

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 33 olaya müdahale edilirken, operasyonlar kapsamında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı.

ele geçirilen uyuşturucu türleri ve miktarları:

Narkotik suçlarla mücadepe kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzce Valiliği verilerine göre operasyonlarda 7 bin 176,29 gram esrar, 70,36 gram metamfetamin, 33,69 gram bonzai, 9,9 gram bonzai ham maddesi, 7,15 gram skunk, 56 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 8 kök kenevir ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

kaçakçılık operasyonları:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 5 olaya müdahale edildi ve bu olaylarla bağlantılı 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 66 bin 73 paket kaçak sigara ile 117 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık veriler, emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtalya'da hayat pahalılığı eylemleri gerilime dönüştü
images

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi
images

İzbeton davasında büyükşehir'in dosyaya katılma talebi bilirkişi raporuna bağlan...
images

Bursa'da güzellik merkezinde senet tuzağı: 305 belge ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

CW Enerji dört üniversiteyle yenilikçi ar-ge ve teknoloji ortaklıklarına imza attı

Oltu'da tarlalara sinen siyah mısırın hikâyesi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi