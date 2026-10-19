Düzce'de narkotik ve kaçak sigara operasyonlarında önemli yakalamalar

Operasyon detayları:

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 33 olaya müdahale edilirken, operasyonlar kapsamında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı.

ele geçirilen uyuşturucu türleri ve miktarları:

Narkotik suçlarla mücadepe kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzce Valiliği verilerine göre operasyonlarda 7 bin 176,29 gram esrar, 70,36 gram metamfetamin, 33,69 gram bonzai, 9,9 gram bonzai ham maddesi, 7,15 gram skunk, 56 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 8 kök kenevir ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

kaçakçılık operasyonları:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 5 olaya müdahale edildi ve bu olaylarla bağlantılı 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 66 bin 73 paket kaçak sigara ile 117 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık veriler, emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ELE GEÇİRİLENLER