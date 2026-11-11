Gençlerin yeteneğini keşfedeceği merkez: Kameriye Hatun Gençlik Merkezi hizmete hazırlanıyor

Kameriye Hatun Gençlik Merkezi incelemesi:

Kütahya'da yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde hazır hale getirildi. Merkez, yerel yönetim yetkililerinin katıldığı bir inceleme programıyla değerlendirildi.

fiziki yapı ve kullanım alanları:

Vali Musa Işın ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı birlikte merkezde incelemelerde bulundu. Yetkililer, merkezin atölye, eğitim ve buluşma alanları gibi farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu belirtti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ise yürütülen çalışmalar ve sunulacak hizmetler hakkında bilgi vererek, mekanların gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini aktardı.

gençlerin gelişimine katkı:

İnceleme sırasında Vali Işın, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve verimli zaman geçirebilecekleri ortamların önemine vurgu yaptı. Merkezin, yerel gençlik politikalarına katkı sağlayacak bir unsur olarak planlandığı ve hizmete başlamasının Kütahya için hayırlı olmasının temenni edildiği ifade edildi.

Yetkililer, merkezin açılmasıyla birlikte düzenlenecek etkinlik ve eğitimlerle gençlerin sosyal hayata katılımının destekleneceğini belirtiyor. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülecek programların, gençlerin kişisel gelişimine ve yetenek keşfine katkı sağlaması hedefleniyor.

KÜTAHYA’DA YAPIMI TAMAMLANAN KAMERİYE HATUN GENÇLİK MERKEZİ İNCELENDİ