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Fildişi Sahili'nde kaybolan iş insanının ailesi beş ay sonra yanıt bekliyor

İnşaat malzemesi taşırken 19 Haziran'dan beri haber alınamayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan için ailesi yetkililerden bilgi ve destek talep ediyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fildişi Sahili'nde kaybolan iş insanının ailesi beş ay sonra yanıt bekliyor

Olayın özeti:

İnşaat malzemeleri ticareti yapan Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaplan ile ilgili habere göre en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran 2026 tarihinde telefonla görüşüldü. Bu görüşmede Kaplan, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve gönderdiği inşaat malzemeleri ile aracıyla ilgili sorun yaşadığını belirtti. Bu tarihten sonra Kaplan'dan herhangi bir haber alınamadı.

Ailenin çağrısı:

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler, gözyaşları içinde yetkililere seslendi. Üstünler haberde şu ifadeleri kullandı: "Fildişi Sahili’nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum."

Tarihler ve belirsizlik:

Haberde anne Üstünler'in ayrıca "En son 14 Haziran’da ben görüştüm. 14 Haziran’dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik." sözlerine yer verildi. Kaynak metinde, Kaplan'ın en son hangi tarihte kimlerle görüştüğü konusunda anne ve kardeş beyanları arasında farklılıklar bulunuyor; bu durum olayın netleşmesini güçleştiriyor.

durumu takip etme çağrısı:

Haberde resmi makamların veya yerel yetkililerin konuya ilişkin bir açıklaması yer almıyor. Aile, hem bilgi hem de destek talep ediyor; sürecin aydınlatılması için yetkililerden yanıt bekleniyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

OĞLUNDAN AYLARDIR HABER ALAMAYAN ANNE ŞAZİYE ÜSTÜNLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

OĞLUNDAN AYLARDIR HABER ALAMAYAN ANNE ŞAZİYE ÜSTÜNLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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