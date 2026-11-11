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Kuşadası çalışmalarının sonuçları Akdeniz bilim gündemine taşındı

EKODOSD'un Kuşadası'nda gönüllülerle yürüttüğü koruma ve genetik çalışmalar, 9-13 Kasım 2026'da Marathon'da düzenlenen 8. Akdeniz sempozyumunda sunuldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası çalışmalarının sonuçları Akdeniz bilim gündemine taşındı

Kuşadası sunumu uluslararası platformda yer aldı:

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından Kuşadası ve çevresinde yürütülen deniz kaplumbağası koruma çalışmaları, Yunanistan'ın Marathon kentinde 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu'nda bilim dünyasıyla paylaşıldı. Sunumu, EKODOSD'un bilim danışmanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan gerçekleştirdi.

Gözlemler ve habitat değerlendirmesi:

Sunumda, Kuşadası kıyılarında son yıllarda düzenli olarak gözlemlenen ve sayıları artış gösteren iribaşlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) yuvalarına dikkat çekildi. Araştırmacılar, bölgedeki denizel alanın genç deniz kaplumbağaları için bir gelişim habitatı olabileceğini vurguladı; bu değerlendirme, koruma planlarının ve izleme stratejilerinin yeniden ele alınması gerekliliğini gündeme taşıyor.

Genetik çalışmalar ve buluşma noktası olma ihtimali:

Bölgede karaya vuran deniz kaplumbağalarından alınan örneklerle gerçekleştirilen genetik analizler sunumun önemli başlıkları arasındaydı. Elde edilen veriler, Kuşadası'nın farklı genetik popülasyonlara ait kaplumbağaların buluşma noktası olabileceği olasılığını işaret ediyor. Bu sonuçlar, hem yerel koruma tedbirlerinin hem de Akdeniz ölçeğindeki tür yönetiminin koordinasyonuna ışık tutuyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gönüllülerle yürütülen çalışmaların uluslararası sempozyumda paylaşılmasının önemine işaret ederek Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a katkıları için teşekkür etti. Sunum, Kuşadası koruma çalışmalarının bilimsel temellere dayandığını ve bölgesel işbirlikleriyle güçlendirilebileceğini gösterdi.

EKODOSD&#039;UN KUŞADASI VE ÇEVRESİNDE DENİZ KAPLUMBAĞALARININ KORUNMASINA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ...

EKODOSD'UN KUŞADASI VE ÇEVRESİNDE DENİZ KAPLUMBAĞALARININ KORUNMASINA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR, YUNANİSTAN'DA DÜZENLENEN 8. AKDENİZ DENİZ KAPLUMBAĞALARI SEMPOZYUMU'NDA ULUSLARARASI BİLİM DÜNYASIYLA PAYLAŞILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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