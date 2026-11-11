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Yurt yemekleri masaya yatırıldı: kalite ve verimlilik ön planda

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda, yurtlardaki beslenme hizmetlerinin verimliliği ve kalitesi, müdür ve işletme personeliyle değerlendirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurt yemekleri masaya yatırıldı: kalite ve verimlilik ön planda

toplantının amacı ve katılımcılar:

Eskişehir'de, öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmaya yönelik bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun katıldı; ayrıca işletmeden sorumlu personel de görüşmelere dahil oldu.

görüşülen konular ve odak noktaları:

Toplantıda, yurtlardaki mevcut beslenme imkanları ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşımaya yönelik fikir ve öneriler üzerinde durdu. Değerlendirmeler sırasında özellikle hizmet sunumunun düzeni, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygunluk ve kaliteyi sürdürülebilir kılma hedefleri vurgulandı.

Görüş alışverişi ve öneri paylaşımının ardından toplantı, yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Alınan notlar ve öneriler, yurtlardaki beslenme hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik izleme ve uygulama süreçlerinde referans olarak kullanılacak.

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİ YURTLARINDA SUNULAN BESLENME HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ...

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİ YURTLARINDA SUNULAN BESLENME HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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