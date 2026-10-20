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Düzce’de servis araçlarında kapsamlı güvenlik denetimi

Düzce'de polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde servis araçlarının güvenlik donanımı, kış hazırlıkları ve mevzuat uyumu incelendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce’de servis araçlarında kapsamlı güvenlik denetimi

denetimin kapsamı ve amacı:

Düzce'de öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik denetimler, Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimlerin temel amacı, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak ve mevzuat gerekliliklerinin sahada uygulanıp uygulanmadığını tespit etmektir.

kontrollerde öne çıkan hususlar:

Gerçekleştirilen kontrollerde araçların güvenlik donanımları, kış şartlarına uygunluğu ve ilgili mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde, araçların genel teknik durumu ve yolcu güvenliğine ilişkin tedbirlerin varlığı değerlendirildi.

Denetimler kapsamında ayrıca öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler ele alındı. Yetkililer, uygulamanın sahadaki eksiklikleri görünür kıldığını ve güvenlik standartlarının sağlanmasına katkı verdiğini belirtti.

Ortak yürütülen denetimlerin sonuçları, ilgili kurumların çalışmalarını yönlendirecek nitelikte oldu. Bu uygulama ile servis taşımacılığında güvenlik bilincinin artırılması ve mevzuata uyumun sağlanması hedefleniyor.

DÜZCE’DE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPAN OKUL SERVİSLERİ, İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA DENETLENDİ....

DÜZCE’DE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPAN OKUL SERVİSLERİ, İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA DENETLENDİ. KONTROLLERDE ARAÇLARIN GÜVENLİK DONANIMLARI, KIŞ ŞARTLARINA UYGUNLUĞU VE MEVZUATA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İNCELENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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