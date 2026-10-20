Taşköprü'de bıçaklama davasında iki sanığa hapis cezası

Taşköprü'de yargılama ve karar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 13 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, tartışma kavgaya dönüşmüş ve Serkan S. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında kaçan şüpheliler Mert E.Ö. ve Yusuf T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda her iki şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

olayın gelişimi:

İddialara göre taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan S.'nin bıçaklanarak ağır şekilde yaralandığı kayıtlara geçti. Olayın ardından yakalanan şüphelilerden Yusuf T. tutuklanırken, Mert E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açılan dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

duruşmada tarafların beyanları:

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf T., müdahale ettiğini ve olayı ayırmaya çalıştığını belirterek suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti. Yaralanan taraf Serkan S. ise mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmediğini; hakaret ve tehditlere maruz kaldığını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise sanıkların 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

mahkeme kararı ve gerekçesi:

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda suçun teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirmesiyle hüküm kurdu. Buna göre; Yusuf T. hakkında teşebbüs ve haksız tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezasına hükmedildi. Diğer sanık Mert E.Ö. için de teşebbüs aşamasında kalma, haksız tahrik indirimi ile birlikte yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle ek indirim uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Mert E.Ö. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Karar metninde suç vasfı ve indirim sebepleri açıkça yer alırken, hükmün kesinleşmesi veya temyiz başvurusu durumunda yargı sürecinin ilerleyeceği bildirildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)