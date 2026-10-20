Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.603,42 +1,52%
Altın Gram 6.594,70 -0,54%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Okul yolunda güvenlik: Iğdır’da 1.217 öğrenci trafik eğitimi aldı

İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027'de 16 okulda düzenlediği eğitimlerle 1.217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuğu anlattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul yolunda güvenlik: Iğdır’da 1.217 öğrenci trafik eğitimi aldı

Eğitim çalışmaları ve kapsamı:

Iğdır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 okulda trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde toplam 1.217 öğrenciye trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli yolculuk konularında bilgilendirme yapıldı.

Denetimler ve hedefler:

Iğdır Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Amaç, öğrencilerin trafik bilincini artırmak ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına katkı sunmaktır.

Yetkililer, denetim ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek okul çevrelerinde huzur ve güven içinde eğitim alınmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Çalışmaların düzenli denetimlerle desteklenerek sürdürüleceği ifade edildi.

IĞDIR’DA BİN 217 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

IĞDIR’DA BİN 217 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

evde baktığı yaşlı kadının parasını kendi hesabına aktaran bakıcı tutuklandı
images

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı
images

Kızılırmak deltasında gökdoğan tuzağı: iki kaçak avcı suçüstü yakalandı
images

Malatya'da tek bıçak darbesiyle yaşamını yitiren kişinin davası 2 kasıma ertelen...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de Kıbrıs gazisine veda: askeri törenle son görev

Boyabat'ta üreticinin yüzünü güldüren adım: TMO çeltik alımlarını başlattı

Sinop müftülüğünden hafızlığı güçlendirme ve koruma değerlendirmesi

Muhtarlar günü'nde fenalaşan Erol Erdal Gürdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi