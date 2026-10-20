Okul yolunda güvenlik: Iğdır’da 1.217 öğrenci trafik eğitimi aldı

Eğitim çalışmaları ve kapsamı:

Iğdır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 okulda trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde toplam 1.217 öğrenciye trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli yolculuk konularında bilgilendirme yapıldı.

Denetimler ve hedefler:

Iğdır Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Amaç, öğrencilerin trafik bilincini artırmak ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına katkı sunmaktır.

Yetkililer, denetim ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek okul çevrelerinde huzur ve güven içinde eğitim alınmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Çalışmaların düzenli denetimlerle desteklenerek sürdürüleceği ifade edildi.

IĞDIR’DA BİN 217 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ