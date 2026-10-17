Yıldırım’da edebiyat ve sinemanın kesiştiği kültür sanat sezonu açıldı

Yıldırım’da 2026-2027 kültür sanat sezonu açıldı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu açılışı, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış programı, Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı ve eserlerine odaklanan özel bir serginin yanı sıra, yazarın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmin gösterimini kapsadı.

Program ve sergi:

Etkinlikte ziyaretçilere sunulan özel sergi, Necip Fazıl Kısakürek’in yaşamına ve edebi mirasına dair görsel ve belge ağırlıklı düzenlemeler içeriyordu. Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve izleyiciler eserlerle ilgili detaylı bilgi alma şansı buldu. Ardından gösterimi yapılan film, edebiyat ile sinemayı bir araya getiren bir anlatım olarak izleyicilerle buluştu ve filmin oyuncularıyla gerçekleşen söyleşi, programın dikkat çeken bölümlerinden oldu.

Belediye başkanının mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada geçen yıl düzenlenen etkinliklere gönderme yaparak bu sezonun odağının "insan ve medeniyet" olduğunu vurguladı: "Bu yıl biraz daha derinlere iniyoruz. Medeniyetin merkezi olan insana dair inşallah bu yıl Kültür Sanat Sezonumuzu açacağız. 'Hoşça bak zâtına' diyeceğiz." Yılmaz, programın insanı anlamaya dönük mesajlar taşımasını temenni etti ve katkı sunan yöneticilere, sanatçılara ile Necip Fazıl Kısakürek’in torunlarına teşekkür etti.

Sanatçı katılımı ve izleyici tepkisi:

Filmin oyuncuları Murat Çeri, Alp Kırşan, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve Caner Topçu etkinlikte yer aldı; sanatçılar, Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği programa katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hava koşullarına rağmen salonu dolduran izleyici kitlesi, edebiyat ve sinemanın buluştuğu bu açılışın canlı bir kültür etkinliğine dönüştüğünü gösterdi.

Program, film gösterimiyle sona ererken, yetkililer yeni sezonda da insanı ve medeniyeti merkeze alan etkinliklerin süreceğini belirtti. Yıldırım’daki sezon açılışı, bölgedeki kültür hayatının canlanmasına yönelik atılan adımların hem niteliğini hem de yerel katılımı ortaya koydu.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU, NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN "BİR ADAM YARATMAK" ESERİNDEN SİNEMAYA UYARLANAN FİLMİN GÖSTERİMİ VE ÖZEL SERGİYLE AÇILDI.