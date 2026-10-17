Malatya Yeşilyurtspor Bitlis deplasmanındaki saldırı girişimini kınadı

maçın özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor ile Bitlis 1916 Futbol SK 1-1 berabere kaldı. Malatya temsilcisi 38. dakikada Eren Şimşek ile öne geçerken, ev sahibi ekip 74. dakikada Ohawchi ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Malatya Yeşilyurtspor’dan Enes Nalbantoğlu kırmızı kart gördü ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

kulübün açıklaması ve iddialar:

Maçın ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, devre arasında Bitlis 1916 takım yöneticilerinin önce hakem odasına, ardından teknik direktör ve teknik ekibin bulunduğu odaya yönelik sözlü ve fiilî saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve olayların Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde takip edileceği ifade edildi.

gözlemciye iletilen diğer hususlar:

Kulüp ayrıca müsabaka öncesinde stadyumda çalınan "Şer Şer" adlı parçayla ilgili durumun maç gözlemcisine iletildiğini belirtti. İddiaların doğrulanması için ses ve görüntü kayıtlarının alındığı kaydedildi. Kulübün açıklamasında, olayların resmi mercilere taşınacağı ve federasyon kanalıyla takip edileceği vurgulandı.

TFF 3. LİG 3. GRUP'TA MÜCADELE EDEN MALATYA YEŞİLYURTSPOR, DEPLASMANDA BİTLİS 1916 FUTBOL SK İLE 1-1 BERABERE KALDI. KARŞILAŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN MALATYA TEMSİLCİSİ, DEVRE ARASINDA HAKEMLERE VE TEKNİK EKİBE YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİ YAŞANDIĞINI ÖNE SÜREREK OLAYLARI KINADI.