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Şarkışla'da şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı

Şarkışla'ya bağlı Döllük köyü yakınlarında 29 AAN 560 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü Ş.M., Y.K. ve B.T. yaralandı, yaralılardan biri ağır durumda.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şarkışla'da şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza detayları:

Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyü yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza, sürücü Ş.M. idaresindeki 29 AAN 560 plakalı araçta meydana geldi. Olayda sürücü ile araçta bulunan Y.K. ve B.T. yaralandı.

müdahale ve sevk:

İhbarın ardından bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar ilk olarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sonrasında tedavi ve ileri tetkik amacıyla Sivas'a sevk edildi.

inceleme sürüyor:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Yetkililer, olay yerinde yapılan ön çalışmaların ardından kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı derinleştireceklerini bildirdi.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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