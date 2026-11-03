Şarkışla'da şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza detayları:

Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyü yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza, sürücü Ş.M. idaresindeki 29 AAN 560 plakalı araçta meydana geldi. Olayda sürücü ile araçta bulunan Y.K. ve B.T. yaralandı.

müdahale ve sevk:

İhbarın ardından bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar ilk olarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sonrasında tedavi ve ileri tetkik amacıyla Sivas'a sevk edildi.

inceleme sürüyor:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Yetkililer, olay yerinde yapılan ön çalışmaların ardından kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı derinleştireceklerini bildirdi.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.