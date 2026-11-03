Mersin'de çiftlik evinde kapsamlı silah ve kaçak içki baskını

Operasyon ayrıntıları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde bir şahsın satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğu yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında K.B. isimli şüphelinin çiftlik evinde arama yapıldı. Arama, kolluk güçleri tarafından planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler:

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 184 adet 9 milimetre ve 19 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 2 otomatik av tüfeği, bu tüfeklere ait 2 şarjör, 156 av tüfeği kartuşu ile 10 litre kaçak içki bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, şüpheli K.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

MERSİN’İN TOROSLAR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİK EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 RUHSATSIZ TABANCA, 2 OTOMATİK AV TÜFEĞİ, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İLE 10 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.