Ankara'da uyuşturucuya karşı eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı iş birlikleriyle gerçekleştirildi; yetkililer arama ve tespit çalışmaları sonrası çok sayıda delil elde edildiğini bildirdi.

ele geçirilenler ve deliller:

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve ele geçen materyallerin bilirkişi incelemesi ile olayın bütün yönleri aydınlatılmaya çalışılıyor.

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE İCRA EDİLEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.