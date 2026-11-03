Sivasspor Akhisar'da Vanspor FK maçına planlı hazırlanıyor

Sivasspor, Vanspor FK maçına odaklandı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Vanspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet tarafından planlanan program kapsamında takımdaki hazırlıklar disiplinli bir şekilde yürütüldü.

Antrenman programı

Antrenman, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların kondisyonunu korumaya yönelik ısınmanın ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi ve antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Teknik ekip gözetiminde uygulanan program, maç öncesi uyumu ve oyun düzenini hedefleyen uygulamalardan oluştu.

Maç bilgileri

Trendyol 1. Lig'in 14. hafta mücadelesi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü, saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak. Sivasspor bu karşılaşmaya deplasmanda çıkacak ve teknik heyetin belirlediği hazırlık programına göre sahaya güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

Hazırlık sürecinde antrenmanların planlı ilerlemesi ve teknik heyetin detaylara gösterdiği özen, takımın maç günü performansını olumlu etkilemeyi hedefliyor. Sivasspor, programlanan çalışmalar doğrultusunda Vanspor FK karşılaşmasına hazır olmayı amaçlıyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.