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Başkentte kaçakçılığa ağır darbe: 15 kişi gözaltında

Ankara'da jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak tütün, elektronik sigara, silah ve sınav belgeleri dahil çok sayıda eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başkentte kaçakçılığa ağır darbe: 15 kişi gözaltında

Ankara'da jandarma kaçakçılık operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kanuna aykırı yöntemlerle sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyon sırasında ekipler, şüphelilerin faaliyet gösterdiği adres ve araçlarda arama yaptı. Gerçekleştirilen işlemler sonucunda çok sayıda kaçak ve düzenek tespit edilerek el konuldu.

ele geçirilen malzemeler ve gözaltılar:

Operasyonda 2 av tüfeği, 1 plaka, 306 elektronik sigara, 1 pointer, 65 elektronik sigara likiti, 620 paket içi tütün dolu makaron, 530 paket kaçak sigara, 440 kaçak puro, 100 kilogram nargile kömürü, 5 düzenek cihazı yerleştirilmiş kazak, 15 kulak içi mini kulaklık, 2 düzenek cihazı yerleştirilmiş spor ayakkabı, 5 cep telefonu, 5 kamera düzeneği, 3 mini Wi-Fi cihazı ve 3 elektronik sınav giriş belgesi ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE İCRA EDİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA YAKALANA 15 ŞÜPHELİ...

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE İCRA EDİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA YAKALANA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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