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Düzce'de sıkı denetimle arananlar tek tek yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 6 bin 136 kişiyi sorguladı; aranan 17 kişiden 9'u tutuklandı, silah ve delici aletler ele geçirildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de sıkı denetimle arananlar tek tek yakalandı

Düzce İl Emniyeti'nin yoğun denetimleri sonuç verdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalar, kent genelinde suç odaklı hareket eden kişilere göz açtırmadı. Yapılan denetimlerde şüpheliler tek tek sorgulanırken, adli mercilere sevk edilen zanlılardan önemli bir kısmı tutuklandı.

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları:

Emniyet ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda 6 bin 136 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda araması bulunan 17 şahıs yakalandı; adli makamlara sevk edilenlerden 9'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalar sırasında çeşitli silah ve suç aletleri de ele geçirildi. Polis kayıtlarına göre bulunan malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 67 kartuş ve 17 adet fişek yer aldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi ve elde edilen bulguların adli süreçte değerlendirildiği belirtildi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 6 BİN 136 KİŞİ TEK TEK...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 6 BİN 136 KİŞİ TEK TEK SORGULANDI, ARAMASI BULUNAN 17 ŞAHIS YAKALANDI, 9’U TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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