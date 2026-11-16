Samsun'da hastane teknikerinin evinde ölümü inceleniyor

Olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle mahallesinde yaşayan Murat Işık (26), işe gitmemesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşılamaması üzerine endişe uyandırdı. Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak görev yapan Işık için polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde yaşadığı eve girildi.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Işık hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki bulgulara ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı açıklama yapılmadı.

adli işlemler ve soruşturma:

Bekar olduğu ve tek başına yaşadığı öğrenilen Murat Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve ölüm nedeninin belirlenmesi için adli süreç sürdürülecek.

Genç teknikerin ailesinin Sivas'ta ikamet ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer tespit edilen bulgular doğrultusunda ek incelemeler yapıyor.

SAMSUN’DA BİR HASTANEDE TIBBİ TEKNİKER OLARAK GÖREV YAPAN 26 YAŞINDAKİ MURAT IŞIK, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.