Düzce'de taraftarlar ekran başında kardeşlik mesajı verdi

maçı birlikte izleme organizasyonu:

TFF Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşırken, Düzce'de iki kulübün taraftarları birlikte maçı takip etti. 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Düzce Trabzonlular Derneği'ne giderek televizyon ekranları başında yerlerini aldı.

Her iki takımın destekçileri yan yana oturarak müsabakayı heyecanla izledi; buluşma, saha dışındaki ilişkilerin güçlendirilmesine işaret eden bir birlik mesajı olarak değerlendirildi.

talepler ve açıklamalar:

Ömer Faruk Kubilay, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı olarak organizasyonun amacını şu sözlerle anlattı: Öncelikle Trabzonlular Derneği’ne, Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun üzerinde büyük bir baskı var. Yıllardır sporun barış ve kardeşlik içinde yapılmasını isteğimizi söylüyoruz. Bizde buna fiilen bir meşale yakalım diye organizasyon düzenledik. Ortak akılla bugün Trabzonlular Derneği’ndeyiz. Bizim dostluğumu bugünlere dayanmıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük iki camiasıdır. En büyük şehir kulübüdür. Biz Trabzonspor’u seviyoruz. Ay yıldız bayrağı altında olan her şeyde birleşmeye hazırız. İnşallah devamı gelir. Bizlerde onları misafir etmek istiyoruz

Varol Keleş, Düzce Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı olarak misafirperverlik vurgusu yaptı: Trabzonlular Derneği olarak kardeşlerimizi derneğimizde ağırlamak istedik. Burada zaten bütün takımların taraftarları formalarını giyip geliyor ve biz dostluk içinde maçımızı izliyoruz. Beşiktaşlılar zaten kardeşimiz. Burada hep beraber dostluğa en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda maçı kardeşçe izleyeceğiz

Etkinlik, yerel düzeyde taraftar grupları arasında karşılıklı saygı ve diyalog örneği oluşturdu; katılımcılar, benzer buluşmaların sürmesini temenni etti.

DÜZCE’DE TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ TARAFTAR DERNEKLERİ DERBİ MAÇI DÜZCE TRABZONLULAR DERNEĞİ’NDE BİRLİKTE İZLEYEREK DOSTLUK VE BİRLİK MESAJI VERDİ.