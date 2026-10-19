Düzce'de tarım ve orman müdürleri iş birliğini pekiştirdi

Toplantı gündemi ve hedefleri:

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Katılımcılar, mevcut projelerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte ortak hedefler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Amaç, Düzce'ye sunulan hizmetlerin daha etkin ve koordineli hale getirilmesiydi.

Kurumsal iş birliği ve koordinasyon:

Toplantıda özellikle kurumlar arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı vurgulandı. Müdürler, saha çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde ortak adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Tarım ve ormancılıkta ortak akıl ve uygulama:

Katılımcılar, tarım ve ormancılık alanındaki hizmetlerin sürdürülebilirliği için ortak akıl anlayışı ve eşgüdümlü uygulamaların gerekliliğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar, Düzce özelinde koordinasyonu artırarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısıyla sona erdi.

DÜZCE’DE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARIN MÜDÜRLERİ, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ESRA UZUN’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ORTAK HEDEFLER DEĞERLENDİRİLDİ.