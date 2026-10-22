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Tuzla'da gece saatlerinde ayakkabı fabrikasında yangın: çatı alev aldı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ayakkabı fabrikasının çatısında saat 04.30'da yangın çıktı; çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tuzla'da gece saatlerinde ayakkabı fabrikasında yangın: çatı alev aldı

Tuzla'da gece saatlerinde ayakkabı fabrikasında yangın

İstanbul Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bir bölümünün depo olarak kullanıldığı alanda başlayan yangın, çatıda etkili oldu.

olayın seyri:

Yangının başladığı saat 04.30 olarak bildirildi. Çatıda alevlenen yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

müdahale çalışmaları:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına ayrı noktalardan müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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