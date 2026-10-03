Düzce'den TÜBA‑TEKNOFEST'e üçüncülükle yansıyan matematikçi Hasan Kara

Ödül ve tören:

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kara, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü adına TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde temel bilimler alanında üçüncülük elde etti. Ödül, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde sahiplerine takdim edildi.

Tezin başlığı ve alanı:

Kara, Matematik anabilim dalında hazırladığı 'Aralık Değerli Fonksiyonlar İçin Genelleştirilmiş Hermite-Hadamard Eşitsizlikleri' adlı teziyle değerlendirmeye alındı. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler olmak üzere dört ana alanda düzenlendi.

Törene ilişkin notlar:

Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından takdim edildi. Hasan Kara'nın elde ettiği üçüncülük, Düzce Üniversitesi için ulusal düzeyde kayda değer bir başarı olarak değerlendirildi.

TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ’NDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN KARA, TEMEL BİLİMLER ALANINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.