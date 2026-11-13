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Düzce'nin 2027 planı: meclis 11 milyar liralık bütçeyi kabul etti

Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı üçüncü birleşiminde 2027 yılı mali bütçesini ve gelir-ücret tarifesini görüşerek 11 milyar TL olarak kabul etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzce'nin 2027 planı: meclis 11 milyar liralık bütçeyi kabul etti

toplantı süreci ve karar:

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarını üçüncü birleşimle tamamladı. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber yönetiminde gerçekleştirilen oturumda, bir önceki meclis tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından gündeme geçildi.

bütçe görüşmeleri ve harcama raporu:

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2027 yılı belediye bütçesi ile 2027 yılı Gelir-Ücret Tarifesi Raporu meclise sunuldu. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan ayrıntılı harcama raporu üyelerle paylaşılarak, gider ve gelir kalemleri tek tek ele alındı.

karar ve oylama:

Yapılan görüşmelerin ardından 2027 mali bütçesi, gider ve gelir dengeleri gözetilerek oylanmış ve meclis kararıyla 11 milyar TL olarak kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesinde, daha önce plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gelir-ücret tarifesi raporu okundu; vergiler, harçlar ve müdürlüklerde uygulanacak ücret tarifelerinin yer aldığı madde yapılan oylama sonucu meclisten geçti.

Toplantı, kabul edilen kararların ilgili birimlere iletilmesi ve uygulama sürecinin takip edilmesi kararıyla sonlandırıldı.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ, KASIM AYI 3. BİRLEŞİMDE 2027 YILI MALİ BÜTÇESİ 11 MİLYAR TL OLARAK...

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ, KASIM AYI 3. BİRLEŞİMDE 2027 YILI MALİ BÜTÇESİ 11 MİLYAR TL OLARAK MECLİSTEN GEÇTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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