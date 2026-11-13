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Elazığ'da Keban Baraj Gölü etkisiyle kurulan kapama zeytin bahçelerinde hasat başladı

Keban Baraj Gölü'nün ılıman etkisiyle Keban ve Ağın'da kurulan 593 dekar kapama zeytin bahçelerinde hasat başladı, üreticiler ilk ürünleri topladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

Elazığ'da Keban Baraj Gölü etkisiyle kurulan kapama zeytin bahçelerinde hasat başladı

hasat etkinliği ve katılımcılar:

Elazığ'da tarımsal üretimde çeşitliliği artırma hedefi kapsamında zeytin üretiminde hasat dönemi başlatıldı. Bölgedeki çalışmalardan özellikle Ağın ilçesinde Ahmet Ruhi Tekin tarafından tesis edilen ilk kapama zeytin bahçesi öne çıktı ve burada hasat gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen ile kurumun teknik personeli katıldı. Yerel yetkililer ve üreticiler, zeytin yetiştiriciliğinin bölge için alternatif bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti.

alan dağılımı ve üretim rakamları:

İl genelinde kapama zeytin yetiştiriciliğinin toplam 593 dekar alanda yapıldığı bildirildi. Bu alanın 385 dekarı Keban, 208 dekarı Ağın ilçesinde bulunuyor. Yetkililer, Keban Baraj Gölü'nün iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisinin zeytin yetiştiriciliğini mümkün kıldığını vurguladı.

Bölge için zeytin, Ege ve Akdeniz dışındaki alternatif ürünler arasında yer alıyor; yerel üreticiler kapama bahçelerle düzenli verim ve işletme ölçeğinde avantaj hedefliyor. Hasatla birlikte elde edilecek veriler, önümüzdeki dönemlerde yaygınlaştırma çalışmalarında yol gösterici olacak.

ELAZIĞ’DA ZEYTİN HASADI BAŞLADI: 593 DEKAR ALANDA ÜRETİM

ELAZIĞ’DA ZEYTİN HASADI BAŞLADI: 593 DEKAR ALANDA ÜRETİM

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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