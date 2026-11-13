şimşek: cari açığın oranı savaşa rağmen sınırlı artışla yüzde 2,2 olacak

Bakanın değerlendirmesi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesine ilişkin sosyal medya paylaşımında cari dengeye dair değerlendirmelerini paylaştı. Şimşek, mevcut verilerin ekonomik dayanıklılığı gösterdiğini vurguladı.

eylül verileri ve cari dengedeki değişim:

TCMB verilerine göre eylül ayında cari fazla 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yıllıklandırılmış cari açığın 39,2 milyar dolar seviyesine gerilediği belirtildi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki olumlu seyrin ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aştığını kaydetti.

Paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükselişin cari açıda belirgin artışa yol açtığı ancak son dönemde enerji arz şoklarından kaynaklanan baskıya rağmen cari açığın milli gelire oranının yatay seyrettiği ifade edildi.

öngörüler, riskler ve politika vurgusu:

Şimşek, 2025 yılında yüzde 1,9 olarak belirtilen cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahmini altında kalacağını ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngördüklerini açıkladı. Bu çerçevede bakan, cari dengeye ilişkin beklentinin OVP ile uyumlu olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca bunun bir tesadüf olmadığını belirterek, söz konusu sonucun makro finansal istikrarı önceleyen politikaların somut bir sonucu olduğunu vurguladı. Metinde ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen; yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatını çeşitlendiren politikalarla ihracatın niteliği ve rekabet gücünün artırılmaya devam edileceği taahhüt edildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANININ BU YIL SAVAŞA RAĞMEN SINIRLI ARTIŞLA OVP TAHMİNİMİZİN ALTINDA VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OLAN YÜZDE 2,2 SEVİYELERİNDE OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ" DEDİ.