Uludağ Enerji COP31'de şebeke odaklı yatırım rotasını açıkladı

Uludağ Enerji COP31'de yatırımlarının önceliklerini sundu

Uludağ Enerji CFO'su Duygu Tokgöz, COP31 kapsamında şirketin elektrifikasyon, enerji depolama ve iklim finansmanı alanlarındaki yol haritasını paylaştı. Tokgöz, önümüzdeki beş yılda Güney Marmara dağıtım şebekesine yapılacak yatırımın toplamda yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olacağını belirtti ve 2026-2030 dönemini şirket tarihinin en yüksek yatırım dönemi olarak nitelendirdi.

şebeke yatırımları ve elektrifikasyon:

COP31'de öne çıkan elektrifikasyon hedefleri arasında, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35 seviyesine çıkarılması yer alıyor. Isıtma, ulaşım ve sanayi sektörlerinde elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla artacak talebi karşılayacak en kritik unsur, dağıtım şebekelerinin kapasite artışı ve mevcut altyapının yeni taleplere uygun hale getirilmesi olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan ulusal çerçeveye göre iletim ve dağıtım altyapısına 2035 hedefleri doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolar yatırım öngörülüyor; bunun ilk aşaması sayılan 2026-2030 döneminde dağıtım şebekelerine ayrılması planlanan tutar ise yaklaşık 22 milyar dolar. Tokgöz, Uludağ Enerji'nin 2024 yılı içinde şebekesine yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptığını ve yatırımların yaklaşık üçte ikisinin şebeke genişleme ve yenilemeye ayrıldığını vurguladı.

Tokgöz, elektrikli taşıtlara yönelik altyapı ihtiyacına dikkat çekerek, "Bakanımızın da vurguladığı gibi şebekeler enerji dönüşümünün merkezinde. Biz de payımıza düşeni sahipleniyoruz" dedi ve Güney Marmara hizmet bölgesinde şarj altyapısına ayrılan enerjinin neredeyse Yalova ilinin toplam tüketimine denk geldiğini aktardı.

enerji depolama ve iklim odaklı finansman:

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından düzenlenen İklim Finansmanı platformunda konuşan Tokgöz, yenilenebilir kaynak payı arttıkça sistemin esnekliğe duyduğu ihtiyacın kritik hale geldiğini belirtti. Güney Marmara, rüzgâr kurulu gücünde lider konumda olan Çanakkale ve Balıkesir gibi illeri barındırdığı için depolama yatırımları açısından öncelikli bölgeler arasında sayılıyor.

Tokgöz, depolamanın "gün içinde üretilen yenilenebilir enerjiyi ihtiyaç duyulan saate taşıyarak arz güvenliğini güçlendirdiğini" ve bu yatırımların ölçeklenmesinin öngörülebilir gelir modelleri ve uzun vadeli finansman gerektirdiğini söyledi.

Finansman tarafında, Uludağ Enerji yatırımlarını uzun vadeli konsorsiyum kredileri ile finanse ediyor ve finansmanın tamamı Türk lirası cinsinden sağlanıyor. Bu yıl IFC ve Proparco ile kurulan ortaklık yapısı şirketin uzun vadeli finansman kapasitesini güçlendirdi. Tokgöz ayrıca şirketin, finansman şartlarını şebekenin iklim etkilerine karşı dayanıklılığına bağlayan yeni modeller üzerinde çalıştığını vurguladı ve "İklim riski artık finansal bir risk kalemi. Sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarına karşı önceden yapılan yatırım, sorun çıktıktan sonra yapılan harcamadan daha verimli" sözleriyle iklim dayanıklılığının yatırım tercihlerini nasıl etkilediğini anlattı.

Tokgöz'ün açıklamaları, elektrikli araçlar, yenilenebilir kaynaklar ve depolama yatırımlarıyla şekillenecek enerji dönüşümünde dağıtım şebekelerinin merkezi rolünü ve iklim riskine duyarlı finansman modellerinin önemini bir kez daha öne çıkardı.

ULUDAĞ ENERJİ CFO’SU DUYGU TOKGÖZ, COP31’DE ELEKTRİFİKASYON, ENERJİ DEPOLAMA VE İKLİM FİNANSMANI BAŞLIKLARINDA ŞİRKETİN YOL HARİTASINI PAYLAŞTI. ŞİRKET, 2026-2030 DÖNEMİNDE GÜNEY MARMARA’DAKİ ŞEBEKESİNE YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK.