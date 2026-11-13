Dolar 50,3617 +0,16%
Euro 55,6881 +0,13%
Bist 11.914,02 +0,87%
Altın Gram 6.310,70 +0,31%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,15 +0,34%
--°

Uludağ Enerji COP31'de şebeke odaklı yatırım rotasını açıkladı

Duygu Tokgöz COP31'de elektrifikasyon, enerji depolama ve iklim finansmanı stratejilerini paylaştı; şirket Güney Marmara şebekesine 2026-2030'da yaklaşık 1 milyar $ yatıracak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:13

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uludağ Enerji COP31'de şebeke odaklı yatırım rotasını açıkladı

Uludağ Enerji COP31'de yatırımlarının önceliklerini sundu

Uludağ Enerji CFO'su Duygu Tokgöz, COP31 kapsamında şirketin elektrifikasyon, enerji depolama ve iklim finansmanı alanlarındaki yol haritasını paylaştı. Tokgöz, önümüzdeki beş yılda Güney Marmara dağıtım şebekesine yapılacak yatırımın toplamda yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olacağını belirtti ve 2026-2030 dönemini şirket tarihinin en yüksek yatırım dönemi olarak nitelendirdi.

şebeke yatırımları ve elektrifikasyon:

COP31'de öne çıkan elektrifikasyon hedefleri arasında, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35 seviyesine çıkarılması yer alıyor. Isıtma, ulaşım ve sanayi sektörlerinde elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla artacak talebi karşılayacak en kritik unsur, dağıtım şebekelerinin kapasite artışı ve mevcut altyapının yeni taleplere uygun hale getirilmesi olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan ulusal çerçeveye göre iletim ve dağıtım altyapısına 2035 hedefleri doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolar yatırım öngörülüyor; bunun ilk aşaması sayılan 2026-2030 döneminde dağıtım şebekelerine ayrılması planlanan tutar ise yaklaşık 22 milyar dolar. Tokgöz, Uludağ Enerji'nin 2024 yılı içinde şebekesine yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptığını ve yatırımların yaklaşık üçte ikisinin şebeke genişleme ve yenilemeye ayrıldığını vurguladı.

Tokgöz, elektrikli taşıtlara yönelik altyapı ihtiyacına dikkat çekerek, "Bakanımızın da vurguladığı gibi şebekeler enerji dönüşümünün merkezinde. Biz de payımıza düşeni sahipleniyoruz" dedi ve Güney Marmara hizmet bölgesinde şarj altyapısına ayrılan enerjinin neredeyse Yalova ilinin toplam tüketimine denk geldiğini aktardı.

enerji depolama ve iklim odaklı finansman:

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından düzenlenen İklim Finansmanı platformunda konuşan Tokgöz, yenilenebilir kaynak payı arttıkça sistemin esnekliğe duyduğu ihtiyacın kritik hale geldiğini belirtti. Güney Marmara, rüzgâr kurulu gücünde lider konumda olan Çanakkale ve Balıkesir gibi illeri barındırdığı için depolama yatırımları açısından öncelikli bölgeler arasında sayılıyor.

Tokgöz, depolamanın "gün içinde üretilen yenilenebilir enerjiyi ihtiyaç duyulan saate taşıyarak arz güvenliğini güçlendirdiğini" ve bu yatırımların ölçeklenmesinin öngörülebilir gelir modelleri ve uzun vadeli finansman gerektirdiğini söyledi.

Finansman tarafında, Uludağ Enerji yatırımlarını uzun vadeli konsorsiyum kredileri ile finanse ediyor ve finansmanın tamamı Türk lirası cinsinden sağlanıyor. Bu yıl IFC ve Proparco ile kurulan ortaklık yapısı şirketin uzun vadeli finansman kapasitesini güçlendirdi. Tokgöz ayrıca şirketin, finansman şartlarını şebekenin iklim etkilerine karşı dayanıklılığına bağlayan yeni modeller üzerinde çalıştığını vurguladı ve "İklim riski artık finansal bir risk kalemi. Sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarına karşı önceden yapılan yatırım, sorun çıktıktan sonra yapılan harcamadan daha verimli" sözleriyle iklim dayanıklılığının yatırım tercihlerini nasıl etkilediğini anlattı.

Tokgöz'ün açıklamaları, elektrikli araçlar, yenilenebilir kaynaklar ve depolama yatırımlarıyla şekillenecek enerji dönüşümünde dağıtım şebekelerinin merkezi rolünü ve iklim riskine duyarlı finansman modellerinin önemini bir kez daha öne çıkardı.

ULUDAĞ ENERJİ CFO’SU DUYGU TOKGÖZ, COP31’DE ELEKTRİFİKASYON, ENERJİ DEPOLAMA VE İKLİM FİNANSMANI...

ULUDAĞ ENERJİ CFO’SU DUYGU TOKGÖZ, COP31’DE ELEKTRİFİKASYON, ENERJİ DEPOLAMA VE İKLİM FİNANSMANI BAŞLIKLARINDA ŞİRKETİN YOL HARİTASINI PAYLAŞTI. ŞİRKET, 2026-2030 DÖNEMİNDE GÜNEY MARMARA’DAKİ ŞEBEKESİNE YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

geri dönüşüm iklim politikasının yatırım ve finansman gündeminde
images

Orta Karadeniz'de 10 yıllık lojistik yol haritası 103 projeyle hazır
images

Kozan'da bereketli sezon: yağışlar safranın verimini artırdı
images

Orta Karadeniz'in 10 yıllık lojistik dönüşümünü 103 proje şekillendirecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HİKMET projesiyle Uşak'ta değer eğitimi başlatıldı, 16 mescit ve konferans salonu açıldı

geri dönüşüm iklim politikasının yatırım ve finansman gündeminde

Bademağacı'nda Ayşe teyze ve üç çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı