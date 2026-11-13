Vali Makas'ın Kaynaşlı ziyareti: hafızlık öğrencileriyle buluşma

Vali Makas Kaynaşlı'da hafızlık öğrencileriyle bir araya geldi

Düzce Valisi Mehmet Makas, 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümü kapsamında Kaynaşlı ilçesini ziyaret etti. Program çerçevesinde Karaçalı Mahallesi'ndeki Orhangazi Cuma Camii'ni ziyaret eden Makas, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi ve onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Camide sohbet ve eğitim değerlendirmesi:

Vali Makas, protokol üyelerinin eşlik ettiği ziyarette cami ortamında öğrencilerle sohbet ederek hem eğitimlerindeki ilerlemeyi hem de karşılaştıkları zorlukları dinledi. Görüşmelerde öğrencilere destek mesajları verildi ve eğitim hayatlarında kolaylıklar dilendi. Ziyaret, hafızlık eğitimine verilen önemin vurgulandığı bir platforma dönüştü.

Dernek çalışmaları ve toplumsal dayanışma:

Ziyaret sırasında Makas, Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticileriyle de görüşerek derneğin yürüttüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bu temas, eğitim kuruluşları ile kamu temsilcileri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine işaret etti ve afet yıl dönümünde toplumun eğitim odaklı çabalarının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Vali Makas'ın Kaynaşlı programı, hem deprem anısını anma hem de yerel düzeyde eğitim faaliyetlerine dikkat çekme amacı taşıdı. Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmelerde, hafızlık eğitiminin sürdürülmesinin ve desteklenmesinin toplumsal dayanışma açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Program, öğrencilere başarı dilekleri ile son buldu; yetkililer ve dernek temsilcileri, yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirterek eğitim süreçlerine destek sözü verdi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KAYNAŞLI İLÇESİNDE, KARAÇALI MAHALLESİ’NDEKİ ORHANGAZİ CUMA CAMİİ’NDE HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.