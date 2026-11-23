Kaza anı ve müdahale

Olay, 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt Haramidere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce aldığı aracıyla yola çıktı. Seyir halindeyken önüne kontrolsüz şekilde bir motosikletlinin çıktığı iddia edildi; sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı ve araç takla attı.

Çevredekilerin ve ailenin müdahalesi

Kazayı gören vatandaşlar hızla yardıma koşarak takla atan araçtan sürücüyü çıkardı. Olayın ardından kısa süre içinde aile üyeleri de kaza yerine geldi. Görgü tanıkları, motosikletlinin kontrolsüz şekilde aracın önüne çıktığını belirtti.

Sürücünün durumu

Yapılan ilk kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın, motosikletlinin iddia edilen hareketi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Yeni araç aldı, 30 dakika geçmeden takla attı