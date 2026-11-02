E-nabız'ta karar verin: Erzurum şehir hastanesi organ bağışı çağrısı

Erzurum Şehir Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları bağış yapmaya davet etti. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ve Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can yapılan çalışmaları ve bağış çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

bağışın toplumsal boyutu:

Yetkililer, ülke genelinde 30 binin üzerinde kişinin organ nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışının yalnızca tıbbi bir işlem değil, toplum için bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Başhekim Mesud Fakirullahoğlu, hastanenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra organ bağışı konusunda da öncü bir rol üstlendiğini; ekiplerin sahada ve bilgilendirme faaliyetlerinde aktif olduğunu bildirdi.

Fakirullahoğlu, organ bağışının yaşamını yitiren bir kişinin organlarının başka hayatlara can olması açısından vicdani ve insani bir erdem taşıdığını belirtti ve yapılan her bağışın yeni bir yaşama tutunma şansı sunduğunu ifade etti.

nasıl bağış yapılır:

Uzm. Dr. Abdullah Can, organ bağışının e-Nabız üzerinden kolaylıkla yapılabildiğini hatırlatarak vatandaşlara başvuruda bulunma çağrısı yaptı. Can, 3-9 Kasım Haftası'nın bağış konusunda farkındalığı artırma açısından önemli bir dönem olduğunu ve bir bağışın birçok kişiye umut olabileceğini söyledi.

Can, organ bağışının kişinin hayattayken kendi özgür iradesiyle yaşamını yitirdikten sonra organ ve dokularının başkalarına verilmesine izin vermek anlamına geldiğini, işlemin e-Nabız uygulaması üzerinden kısa sürede tamamlanabileceğini belirtti.

Yetkililer, bağışta bulunmamış vatandaşlara bu iyiliği ertelememeleri çağrısında bulunarak kararın sevdiklerle paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Kararın birkaç dakika sürebileceği, ancak bir başkası için yeni bir hayatın başlangıcı olabileceği vurgulandı.

ORGAN VE DOKU NAKLİ ERZURUM BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ SORUMLUSU UZM. DR. ABDULLAH CAN