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Yozgat'ta kararlı müdahale: 128 sentetik ecza hapla yakalanan üç şüpheli

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda A.B.T., İ.Ç. ve F.Y. isimli şüphelilerin araçlarında 128 sentetik ecza hap, 10.48 gram toz ve 5 bin lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta kararlı müdahale: 128 sentetik ecza hapla yakalanan üç şüpheli

operasyon ve müdahale:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan tespitler doğrultusunda şüphelilere müdahale edildi.

araç aramaları ve ele geçirilenler:

Operasyonda adı geçen A.B.T., İ.Ç. ve F.Y. isimli şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda 128 adet sentetik ecza hap, 10.48 gram sentetik ecza hap içinde bulunan toz ve 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

hukuki işlem:

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

YOZGAT’TA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

YOZGAT’TA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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