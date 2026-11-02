Yozgat'ta kararlı müdahale: 128 sentetik ecza hapla yakalanan üç şüpheli

operasyon ve müdahale:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan tespitler doğrultusunda şüphelilere müdahale edildi.

araç aramaları ve ele geçirilenler:

Operasyonda adı geçen A.B.T., İ.Ç. ve F.Y. isimli şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda 128 adet sentetik ecza hap, 10.48 gram sentetik ecza hap içinde bulunan toz ve 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

hukuki işlem:

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

YOZGAT’TA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ