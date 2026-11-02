Genç Muğla sporcuları uluslararası arenada kürsü ve final sevinci

Muğla Büyükşehir sporcuları uluslararası yarışlardan madalya ve finalist olarak döndü

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, ulusal formayla katıldıkları iki ayrı uluslararası organizasyondan önemli sonuçlarla döndü. Kerem Batur Genç Portekiz’de düzenlenen UIPM Biathle-Triathle-Laser Run Dünya Şampiyonası’nda kürsüye çıkarken, Can Akpınar Almanya’daki İşitme Engelliler Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda iki farklı bayrak yarışında finale yükselme başarısı gösterdi.

Kerem Batur Genç'in dünya şampiyonasındaki dereceleri:

26-31 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz’in Madeira Adası’nda gerçekleştirilen UIPM organizasyonunda U15 kategorisinde yarışan Kerem Batur Genç, iki farklı ekip yarışında üçüncülük elde ederek iki bronz madalya kazandı. Genç, U15 Triathle Erkek Takım ile dünya üçüncüsü olurken, U15 Triathle Karışık Bayrak yarışında da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bireysel performansında ise U15 Triathle Erkek Bireysel kategorisini dünya dokuzuncusu olarak tamamladı.

Sporcunun dünya şampiyonasına hazırlanmasında Büyükşehir Belediyesi antrenörü Can Küçükbilgili görev aldı; altyapıdan uluslararası başarıya uzanan süreçte antrenörün katkısının belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Can Akpınar'ın Avrupa Şampiyonası performansı:

23 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Freiburg kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Millî Takım formasıyla mücadele eden Can Akpınar, iki farklı bayrak yarışında finale kaldı. 4x100 Metre Mix Karışık finalinde Can Akpınar, Ege Göker, Reyhan Betül Küçük ve İdil Bengisu Tunçbilek’ten oluşan Millî Takım 4.43.80’lik derecesiyle Avrupa 5’incisi oldu.

Akpınar, 4x100 Metre Serbest Bayrak Erkekler finalinde Ege Göker, Berat Abdik ve Mehmet Bulut ile birlikte mücadele etti; Millî Takım 4.00.46’lık dereceyle Avrupa 6’ncılığını elde etti. Hazırlık döneminde Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Esen Savaş Öznalbant sporcuya eşlik etti.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların başarılarını değerlendirerek şunları söyledi: "Genç sporcularımızın Millî Takım formasıyla ülkemizi ve Muğla’mızı uluslararası arenada başarıyla temsil etmeleri çok kıymetli. Kerem Batur Genç’in dünya şampiyonasında iki bronz madalya kazanması, Can Akpınar’ın Avrupa Şampiyonası’nda iki farklı yarışta finale yükselerek önemli dereceler elde etmesi, gençlerimizin doğru imkânlar sunulduğunda neler başarabileceğinin güzel bir göstergesi. Sporcularımız Kerem Batur Genç ve Can Akpınar’ı, onların gelişiminde büyük emeği bulunan antrenörlerimiz Can Küçükbilgili ile Esen Savaş Öznalbant’ı yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora erişimi artırmaya, genç yeteneklerimizin gelişimini desteklemeye ve onların ulusal ve uluslararası başarılarının yanında olmaya devam edeceğiz".

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, elde edilen sonuçların altyapı yatırımlarının doğruluğunu gösterdiğini; genç sporcuların uluslararası tecrübelerinin artmasının önümüzdeki dönemde daha fazla başarı getireceğini belirtiyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORCULARI KEREM BATUR GENÇ VE CAN AKPINAR, MİLLÎ TAKIM FORMASIYLA KATILDIKLARI ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ.