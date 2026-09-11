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E-ticarette kadın kooperatiflerine destek memnuniyetle karşılandı, kapsam genişletilmeli

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kadın kooperatiflerine getirilen komisyon indirimi için teşekkür etti ve bunun tüm e-ticaret satıcılarına genişletilmesini istedi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

E-ticarette kadın kooperatiflerine destek memnuniyetle karşılandı, kapsam genişletilmeli

Kayseri Ticaret Odası'ndan değerlendirme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol arasında imzalanan; kadın kooperatiflerine komisyon indirimi ve görünürlük desteği sağlayan protokolü memnuniyetle karşıladı. Gülsoy, atılan adımın kıymetli olduğunu belirtti ve benzer düzenlemelerin daha geniş bir kapsamda uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gülsoy'un değerlendirmesi:

Gülsoy, daha önce yaptığı açıklamalarda e-ticaret platformlarında uygulanan %30-%35 düzeyindeki yüksek komisyon oranlarının üretici ve esnafı mağdur ettiğini ve enflasyonu tetiklediğini dile getirmişti. Bu çağrının ardından gelen protokolün, kadın girişimciler ve kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini kolaylaştıracağını; ilk 6 ay için %0, sonraki 4,5 yıl için ise %1 gibi avantajlı oranlar sunduğunu kaydetti. Başkan Gülsoy, açıklamasında Ticaret Bakanlığı ve protokole imza atan platformlara teşekkür etti.

Yaygın sorun: yüksek komisyonların etkileri:

Gülsoy, kadın kooperatiflerine sağlanan desteğin sevindirici olduğunu belirtmekle birlikte, e-ticaret ekosisteminin geneli düşünüldüğünde bunun yetersiz kaldığını söyledi. Türkiye genelindeki yüz binlerce işletme ile 11 binden fazla Kayserili firma aynı maliyet baskısıyla karşı karşıya. Yeme-içme, hizmet, giyim, ayakkabı, emlak ve galeri gibi sektörlerden en küçük imalatçıya kadar birçok işletme; yüksek komisyonlar, zorunlu reklam harcamaları, kargo ve hizmet kesintileri nedeniyle zorlanıyor.

Çağrı: tavan komisyon ve adil rekabet düzenlemesi:

KTO Başkanı, kadın kooperatiflerine yönelik bu örnek iş birliği modelinin tüm e-ticaret yapan esnaf, tüccar ve sanayici için kapsayıcı bir politikaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Gülsoy, hakim durumda olan platformların satıcıları sömürmesini engelleyecek tavan komisyon sınırlandırmaları ve adil rekabet kurallarının hayata geçirilmesini talep etti. Ticaret Bakanlığı ve Üst Kuruluş TOBB'un liderliğinde, komisyon oranlarını sürdürülebilir ve makul seviyelere çekecek kalıcı düzenlemelerin en kısa sürede beklediklerini ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası olarak e-ticaret yapan işletmelerin sayısını artırmak ve her üyenin kendi dijital altyapısını kurmasını sağlamak için çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Gülsoy, platformlara bağımlı esnafın yüksek komisyon yükünden kurtarılmasının hem üretimi hem istihdamı hem de enflasyonla mücadeleyi destekleyeceğini söyledi.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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