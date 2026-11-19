Berlin görüşmesi ve katılımcılar:

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Özel Temsilci Steve Witkoff ile birlikte başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Görüşme, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi öncesinde, Almanya Başbakanlığında gerçekleştirildi ve yaklaşık 30 dakika sürdü. Kushner, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından "Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Günter Sautter ile çok verimli bir toplantı yaptık" açıklamasında bulundu.

Çin zirvesi ve Ukrayna barışına ilişkin bilgi paylaşımı:

Kushner, Merz'e Trump'ın Çin'deki görüşmeleri hakkında güncel bilgiler verdiklerini kaydetti; bu çerçevede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki üçlü zirveye ilişkin değerlendirmeler de aktarıldı. Kushner ayrıca "Ukrayna'da adil, kalıcı ve sağlam bir barışa ulaşma çabalarımız hakkında son bilgileri paylaştık" dedi.

Kushner, pozisyonları uyumlu hale getirmek ve müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlanmak için Almanya, Ukrayna ve Avrupa ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kushner, Şansölye Merz'in Ukrayna'da barışın ve güçlü bir Avrupa-Atlantik ittifakının kararlı bir savunucusu olduğunu belirterek, "Bu korkunç savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile Avrupa için güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmek gibi ortak hedefimize birlikte ilerlerken liderliği, yapıcı katılımı ve yakın ortaklığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, BAŞKENT BERLİN’DE ALMANYA BAŞBAKANLIĞINDAKİ UKRAYNA’YA DESTEK VEREN ÜLKELERİN YER ALDIĞI GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU ZİRVESİ ÖNCESİ ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN DAMADI VE ÖZEL TEMSİLCİSİ JARED KUSHNER İLE ÖZEL TEMSİLCİ STEVE WİTKOFF İLE BİR ARAYA GELDİ.